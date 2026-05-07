Суд приостановил полномочия курской судьи из-за обвинений во взятке

Квалификационная коллегия судей Курской области приостановила полномочия бывшего зампреда Ленинского райсуда облцентра Ольги Петровой. Ее обвиняют в получении особо крупной взятки. В коллегии сообщили, что решение было принято при рассмотрении представления председателя Курского областного суда Олега Кравченко.

Как рассказывал «Ъ», поводом для приостановки полномочий судьи Петровой стало возбуждение в отношении нее уголовного дела о получении 3 млн руб. за назначение подсудимой наказания, не связанного с лишением свободы. По версии СКР, в апреле 2025 года судья могла получить деньги через свою знакомую Ольгу Минакову, которая на тот момент занимала пост заместителя руководителя местного Фонда капремонта. Вину Ольга Петрова не признает.

Сейчас курская судья находится под домашним арестом. С апреля прошлого года Ольга Петрова не рассматривает уголовные дела. Госпожу Петрову также освободили от должности заместителя председателя Ленинского райсуда, которую она занимала с 2019 года.

