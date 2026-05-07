Минтранс: объем перевозок между Китаем и Европой через Россию вырос вдвое

За март объем перевозок между Китаем и Европой через территорию России вырос на 45% и достиг 31 тыс. тонн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых контейнеров). Об этом «Известиям» рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.

«Совместный проект России, Казахстана и Беларуси — самый быстрый железнодорожный контейнерный сервис между Китаем и Европой,— рассказал господин Никитин.— Он сокращает сроки доставки в два-три раза относительно морских маршрутов».

Интерес грузоотправителей к такому транзитному маршруту связан с угрозами в Красном море и нестабильной работой Суэцкого канала, пояснил министр. В 2024 году регион затронул конфликт Израиля и его союзников с йеменскими хуситами. В 2026-м после начала кампании США и Израиля против Ирана хуситы пригрозили полностью перекрыть выход из Красного моря.

Трансъевразийский маршрут связывает более 120 китайских городов с 200 пунктами назначения в десятках стран Европы. Доставка по нему занимает в среднем 12–15 дней, отмечается в публикации. Морской путь через Суэцкий канал сейчас занимает от 40 до 45 суток.

Опрошенные «Известиями» эксперты назвали главным препятствием для развития коридора антироссийские санкции. Они отметили проблемы с проведением платежей, а также репутационные и юридические риски для компаний. Кроме того, необходимость проверять «санкционный» статус грузов и участников сделок увеличивает административные издержки, добавили собеседники издания