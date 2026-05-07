В Екатеринбурге откроют скейт-парк «РМК Экстрим» площадью 3 тыс. кв. м

В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге в конце мая откроют скейт-парк «РМК Экстрим» площадью 3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

Площадка будет создана по олимпийским стандартам — она предназначена для проведения крупных международных и всероссийских соревнований, однако на ней смогут тренироваться и новички в возрасте от трех лет. Парк будет состоять из трех зон:

Тренинг-зона (800 кв. м) с мягким пластиковым приземлением и поролоновым бассейном для безопасной отработки трюков;

Зона уличных фигур (525 кв. м) с имитацией улицы для соревнований и тренировок новичков;

Зона амплитудных прыжков (1,3 тыс. кв. м) позволит выполнять трюки в воздухе, она подходит для более опытных райдеров, а также для динамичных и зрелищных соревнований.

«Экстремальный спорт — это всегда про характер: попытки, ошибки, преодоление. И нашей задачей было создать место, где этот путь становится доступным и понятным, где можно расти, чувствовать прогресс и по-настоящему влюбляться в движение»,— прокомментировала директор «РМК Экстрим» Анна Веремеенко.

Первыми состязаниями, которые примет парк, станут соревнования нового сезона «РМК Экстрим» по самокату, BMX и скейтборду. Летом на площадке пройдут мастер-классы с топовыми райдерами России и мира, обучающие занятия для детей, будут организованы школа экстремальных видов спорта и лагерь «РМК Экстрим». В конце августа в парке состоится II Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в дисциплине BMX-фристайл.

Ирина Пичурина