«Анахайм» сравнял счет в серии play-off НХЛ против «Вегаса»

«Анахайм Дакс» в гостях обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором матче четвертьфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отметились Беккетт Сеннеке, Лео Карлссон и Янсен Харкинс. Единственную шайбу «Вегаса» забросил Марк Стоун — он отличился в большинстве за 6 секунд до конца третьего периода.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1. Противостояние продолжится в ночь на 9 мая на льду «Анахайма».

В другой встрече дня «Буффало Сейбрс» дома оказался сильнее «Монреаль Канадиенс» в первом матче второго раунда — 4:2. У хозяев голы забили Джош Доан, Райан Маклауд, Джордан Гринуэй и Боуэн Байрам. У гостей отметились Ник Сузуки и Кирби Дак. Российский форвард Иван Демидов набрал второе очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — он записал в свой актив результативную передачу.

Таисия Орлова