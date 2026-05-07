До 28 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили еще четыре БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Всего с начала суток на подлете к столице уничтожили 28 БПЛА. О первом сбитом дроне господин Собянин сообщил в 3:06 мск. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Шереметьево возобновил работу около 6:30 мск, Домодедово — около 10:30 мск. Во Внуково задержали вылет нескольких десятков рейсов.