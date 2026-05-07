Приток воды в Цимлянское водохранилище увеличился втрое

Уровень воды в Цимлянском водохранилище в 2026 году поднялся до 34,54 м, тогда как в 2025-м он составлял 34 м. Об этом волгодонская администрация сообщила со ссылкой на заместителя начальника МКУ Управление ГОЧС города Волгодонска Александра Ламтева.

Приток воды вырос до 1105 куб. мс. Годом ранее этот показатель равнялся 390 куб. мс. Сброс воды уменьшился на 13 куб. мс и составляет сейчас 200 куб. мс против 230 куб. мс в прошлом году.

Александр Ламтев отметил, что ситуация контролируемая, уровень воды находится в пределах нормы, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Мария Хоперская