Мишустин назвал радио самым удобным и надежным источником связи

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что радио остается «самым удобным, надежным и доступным» источником связи для россиян. Об этом он написал в поздравлении работникам сферы связи по случаю Дня радио.

«Во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей,— отметил премьер в поздравлении.— Ежедневно тысячи радиостанций объединяют слушателей нашей большой страны, ведут диалог с аудиторией».

Премьер высказал мнение, что российские радиостанции «являются образцом качественной журналистики, хранителями культурного наследия». Он поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

«Вы обеспечиваете круглосуточное вещание в самых удаленных регионах, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне,— отметил глава правительства.— Делаете все, чтобы наша страна сохраняла статус высокотехнологичной державы».