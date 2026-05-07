ФСБ задержала жителя Ярославля по делу о передаче Украине данных о бойцах СВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об участниках боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии ведомства, гражданин России 1987 года рождения по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о военнослужащих ВС РФ, участвующих в СВО.

Следственный отдел УФСБ по Ярославской области возбудил уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК) в форме шпионажа. Максимальное наказание по ней — пожизненный тюремный срок. Кировский районный суд Ярославля заключил задержанного под стражу, сообщает ведомство.