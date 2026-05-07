В Белгородской области женщина погибла при ударе БПЛА по микроавтобусу

Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По данным господина Гладкова, микроавтобус перевозил сотрудников местного предприятия. Один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. Его отвезли в Шебекинскую центральную больницу. Другому мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Его на скорой доставляют в белгородскую больницу. Транспортное средство сгорело.

За ночь над Россией силы ПВО сбили 347 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над 24 регионами, в том числе над Белгородской областью.