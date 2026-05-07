Пришла очередь анекдотов: в Москве суд запретил старейший юмористический портал «ЯПлакалъ». Аналогичные решения приняты в отношении сайтов «Анекдотов стрит» и «анекдотов.net». Среди причин — распространение материалов, унижающих человеческое достоинство. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора.

Чертановский районный суд по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного старейшего юмористического портала РФ под названием «ЯПлакалъ». Заодно досталось и еще двум аналогичным сайтам с анекдотами — их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства.

Решение суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что сделать это нереально, потому что их автором является народ и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь и запретить ее невозможно. Тем не менее распространение таких шуток пресекать неоднократно пытались. Собственно, это произошло и сейчас.

В сталинские времена интернета, как известно, не было, поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58-10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать.

Впрочем, справедливости ради нужно согласиться: в этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы, и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречат нравственным и духовным ценностям. Так что, да, при желании можно все это посчитать оскорблением.

При этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя так кажется, что, если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества.

Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать определенный регламент, как можно шутить, а как — нельзя, чтобы не оскорбить духовно-нравственные и традиционные ценности. В общем и целом поработать придется.

