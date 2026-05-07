«Практика» выкупила еще один участок под КРТ на Вторчермете за 693 тыс. рублей

Компания «Практика» получила право на реализацию второго проекта комплексного развития территории (КРТ) на Вторчермете (район Екатеринбурга) в границах улиц Селькоровской — Мусоргского — Газорезчиков — переулка Обходного — Окружной. Площадь участка составляет более 28,3 тыс. кв. м. Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках проекта девелопер построит современный жилой квартал, детский сад на 100 мест и спортивный объект, а также проведет капитальный ремонт школы № 21. Работы планируется завершить в течение семи лет после подписания договора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано на площадке торгов, специализированный застройщик «Практика-Строй» стал единственным участником аукциона и приобрел право на реализацию КРТ на данной территории по начальной стоимости — 693 тыс. руб. У «Практики» уже есть проект КРТ в этом районе — участок в границах улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и переулка Газорезчиков девелопер выкупил в 2024 году.

По данным сервиса Kartoteka.ru, специализированный застройщик «Практика-Строй» образован в октябре 2025 года. Бенефициарами компании являются ООО «Уралснаб» (51%, принадлежит Сергею Жданову), Александр Невмержицкий (24,5%) и Юлия Дягилева (24,5%).

Сейчас на этом участке стоят 14 жилых домов, которые были построены в 1957-1989 годах, расположены сооружения коммунального хозяйства, электроэнергетики и канализации. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», дом на ул. Селькоровская, 64а планируют сохранить. На месте старой застройки помимо новых домов хотят построить дороги, пешеходные переходы, бульвары и велодорожки. Также планируется установка малых архитектурных форм и комплексное озеленение территории.

В компании считают, что Вторчермет исторически имел не самый привлекательный имидж, несмотря на хорошую локацию. «Для нас важно не только развивать эту часть Екатеринбурга, но и менять отношение к району, раскрывая его потенциал и привлекая сюда новых жителей»,— прокомментировали в компании.

Мария Игнатова

