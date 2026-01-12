Глава Екатеринбурга подписал постановление о КРТ в районе улицы Селькоровская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) на Вторчермете в границах улиц Селькоровская — Мусоргского — Газорезчиков — переулка Обходного — Окружная, сообщили в администрации города. Там будут построены новые дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас на этом участке стоят 14 жилых домов, которые были построены в 1957-1989 годах, расположены сооружения коммунального хозяйства, электроэнергетики и канализации. Дом на ул. Селькоровская, 64а будет сохранен. Инвестор также должен будет построить садик, спортивное учреждение, разработать проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта школы №21. Кроме того, на территории будут обустроены дороги, пешеходные переходы, бульвары, велодорожки и другие объекты. В рамках благоустройства участок озеленят, поставят малые архитектурные формы.

Участок площадью 28,3 тыс. кв. м был добавлен в программу КРТ в сентябре. Согласно документу, планируется снос двух-трехэтажных домов на ул. Патриса Лумумбы 88, 90 и 90а; на Обходном переулке 31, 33 и 35; на переулке Газорезчиков 37, 41, 43 и 45; ул. Селькоровской 64, 66 и 68.

Ирина Пичурина