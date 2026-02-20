13,2 млрд рублей вложат в реализацию проекта КРТ на Вторчермете

На Вторчермете (район Екатеринбурга) приступили к реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого построят многоэтажки и детский сад на месте недостроя на ул. Мусоргского. Застройкой площадки занимается компания «Практика».

Участок в границах улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и переулка Газорезчиков девелопер выкупил в 2024 году. По данным компании, на расселение жильцов уже потратили около 500 млн руб. – у собственников выкуплено 74 помещения из 111. Сегодня состоялась заливка фундамента первой очереди, полностью проект должны завершить до 2037 года.

В рамках КРТ на площадке появится более 100 тыс. кв. м жилья. Всего запланировано четыре очереди строительства. Общий объем инвестиций в проект составляет 13,2 млрд руб. Финансирование проекта обеспечено при поддержке банка Дом.РФ.

По словам заместителя директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрея Чернышова, за время действия программы КРТ было принято 21 решение, 16 из которых по комплексному развитию территории жилой застройки. «Общая площадь развития в настоящее время составляет 44,5 гектара. Градостроительный потенциал почти 2 млн кв. в. Расселению подлежит 116 многоквартирных домов, которые были построены преимущественно в первой половине прошлого века»,— заявил господин Чернышов.

Как рассказал руководитель компании «Практика» Александр Невмержицкий, помимо участка на Вторчермете, компания реализует еще два проекта КРТ – на Эльмаше и в Завокзальном районе.

Мария Игнатова