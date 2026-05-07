На Ставрополье вскрыли схему незаконной легализации иностранных лже-студентов

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной легализации фиктивных студентов-иностранцев. Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД России по Ставропольскому краю начала расследование по статье «Организация незаконной миграции», сообщили в ведомстве.

В поле зрения правоохранительных органов попали высокопрофильные фигуры из частного образовательного учреждения в Ессентуках, включая проректора по учебно-воспитательной работе, декана факультета экономики, менеджмента и права и заместителя декана по работе со студентами.

По версии следствия, с 2021 года по январь 2026 года группа действовала в сговоре, распределяя роли между участниками. Бывшие студенты-иностранцы находили своих соотечественников, желающих легализоваться в России. Они помогали собрать необходимые документы и получали за свои услуги от 15 до 20 тыс. руб. В свою очередь, сотрудники учебного заведения заключали с иностранцами фиктивные учебные договоры, готовили документы для получения учебных виз и оказывали содействие в сдаче аттестаций. При этом фактические занятия иностранцы не посещали, а оплачивали сессии через посредников в кассу учреждения. В это время «студенты» работали в различных городах Ставрополья и соседних регионах.

На конец 2025 года в учебном заведении обучалось более 350 иностранных студентов. Следствие сейчас устанавливает, сколько из них было легализовано незаконно. Оперативники ФСБ региона, действуя на основе информации от управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю, выявили данную схему и пресекли деятельность группы.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов и в вузе были изъяты различные документы, включая учебные договоры, чеки об оплате образовательных услуг и списки иностранных граждан. Трое фигурантов заключены под стражу, а одна женщина находится под домашним арестом. Расследование продолжается, и правоохранительные органы планируют выяснить все обстоятельства дела.

Станислав Маслаков