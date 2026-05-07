На Ставрополье реализуют 35 санаторно-курортных проектов за 60 млрд рублей

В Ставропольском крае в 2026 году в стадии реализации находятся 35 проектов в санаторно-курортной сфере общей стоимостью около 60 млрд руб. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на министра туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

По его словам, проекты имеют разную степень готовности. До 2035 года в крае планируют реализовать 65 проектов на 140 млрд руб. Для этих проектов уже нашли земельные участки или подготовили разрешительную документацию.

«Есть свои сложности с инфраструктурой, но они готовы к реализации, некоторые с подтвержденным финансированием. Это именно санаторно-курортное направление», — уточнил господин Толбатов.

Министр сообщил, что в текущем году на Кавказских Минеральных Водах запланирован запуск нескольких объектов, среди которых четырехзвездочный «Горный бриллиан» в Пятигорске, санаторий «Шафран» в Ессентуках и еще два проекта в Кисловодске.

«Темпы набраны высокие. Среди проектов есть и гостиничные комплексы, но наша сильная сторона — это санкур. К этому направлению высокий интерес со стороны инвесторов с большим опытом», — приводят в сообщении слова Андрея Толбатова.

По оценке министра, Ставропольский край сейчас достиг предела возможностей, поскольку во многих локациях фиксируется 100% загрузка мест размещения.

Константин Соловьев