МИД Латвии выразил протест России из-за влетевшего в республику украинского БПЛА

Министерство иностранных дел Латвии направило России ноту протеста после инцидента с украинским беспилотником, упавшим в республике. По версии латвийской стороны, дрон якобы влетел в воздушное пространство Латвии со стороны России.

Временный поверенный в делах России в Риге был вызван в МИД Латвии, где ему вручили ноту. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие инциденты создают непредсказуемые риски безопасности в регионе.

О влетевшем в Латвию дроне Минобороны республики сообщило накануне. По данным ведомства, беспилотник взорвался ночью недалеко от деревни Доброчина в Краславском районе. В Минобороны предположили, что объект мог отклониться от курса из-за электромагнитного излучения. На месте падения обломков БПЛА обошлось без пострадавших и повреждений.