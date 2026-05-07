Мерц рассказал об «эпохальных переменах» в мире и Германии

Жители Германии стали свидетелями «глубокого эпохального перелома» в мире и в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Он призвал граждан проявить терпение к проводимым в стране реформам.

«Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны», — объяснил канцлер Германии (цитата по ТАСС). По его словам, тем, кто родился после Второй мировой войны, «до сих пор везло» — они не видели таких эпохальных перемен.

«Но сейчас … мы переживаем это», — отметил господин Мерц. По его словам, Германия каждую неделю сталкивается с новыми кризисами во внешней и внутренней политике, которые вынуждают власти принимать меры. Канцлер заявил, что ФРГ необходимо измениться во многих отношениях, и призвал граждан проявить терпение к преобразованиям.

Накануне исполнился ровно год с избрания Фридриха Мерца главой коалиционного правительства христианских демократов и социал-демократов. Согласно последнему опросу ARD DeutschlandTrend, 84% немцев недовольны работой правящей коалиции. Причина — в глубоком неверии в способность правительства решать насущные проблемы общества.

