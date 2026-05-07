Юрий Слюсарь: БПЛА уничтожили в 12 районах Ростовской области

В ночь на 7 мая украинские беспилотники уничтожили в 12 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Массированной воздушной атаке подверглись следующие муниципалитеты: Миллеровский,Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы. Силы ПВО уничтожили более 30 БПЛА.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области утром 7 мая была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги поступил населению около 5:11 утра, согласно сообщению от Региональной службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Всем жителям региона рекомендовано немедленно принять меры предосторожности: спуститься в подвалы, подземные паркинги или другие доступные укрытия.

Мария Хоперская