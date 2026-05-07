Мэрия Ростова запустит пилот платной парковки на Соборном

Администрация Ростова-на-Дону до конца 2026 года организует пилотный проект муниципальной платной парковки в пер. Соборном на участке от ул. Мечникова до ул. Текучева, пишет РБК Ростов.

Глава города Александр Скрябин анонсировал инициативу на заседании гордумы в апреле, подчеркнув стремление властей передать парковочное пространство в муниципальную собственность после истечения концессии с текущим оператором в декабре 2027 года.

Мэр связывает проект с транспортной стратегией Ростова, которая предусматривает рост парковочных мест в центре до 10 тыс. единиц, усиление контроля за платными зонами и строительство перехватывающих стоянок за пределами центра, включая Южный подъезд у ул. Левобережной. Скрябин также упомянул создание двух таких парковок в будущем; ранее губернатор Юрий Слюсарь говорил о стоянках на 350 мест на Восточном шоссе и проспекте Шолохова для разгрузки центра. Власти формируют отдел развития парковок в департаменте транспорта, чтобы обеспечить бесперебойную работу после концессии.

Сейчас платные парковки в Ростове работает компания «Ростовское парковочное пространство» по договору 2015 года: она собирает плату, перечисляя в бюджет 15% доходов. Тариф фиксирован на 35 руб. в час до 30 декабря 2027 года, без повышения; зоны действуют с 8:00 до 20:00 в будни в центре от Береговой до Текучева. В 2025 году бюджет получил 14,4 млн руб. от оплат и 132 млн руб. от штрафов — в девять раз больше; итого 146,5 млн руб., на 23% превысив 2024 год. С января по октябрь 2025-го оплаты принесли уже 9,9 млн руб. — почти вдвое больше прошлого периода.

Депутаты облзаксобрания в марте повысили штраф за неоплату с 2026 года до 3000 руб. (с 1500 руб., самый низкий в стране с 2014-го), чтобы воспитать культуру парковки. Область утвердила предельные тарифы: до 50 руб./час для легковушек, до 100 руб. для грузовиков. Скрябин ранее предлагал отказаться от эвакуации невиновных машин, заменив ее штрафами, и развивать транспорт для снижения нагрузки на центр.

