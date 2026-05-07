Reuters: США введут в эксплуатацию подаренный Катаром Boeing к 4 июля

Борт Boeing 747, подаренный королевской семьей Катара президенту США в 2025 году, начнут использовать в составе флота Air Force One накануне Дня независимости США 4 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, самолет модернизировали и переоборудовали — были усилены меры безопасности, в том числе добавлена система отражения ракетных ударов.

Сейчас в составе флота, обслуживающего власти США, находятся два модифицированных самолета Boeing 747-200B. О начале использование Boeing 747 в качестве президенсткого борта в начале 2026 года сообщал Bloomberg.

Во время первого президентского срока президент США Дональд Трамп заключил сделку на $3,9 млрд с Boeing о производстве новых самолетов для президента, основанных на модели 747-8. По информации AP, стоимость проекта повысилась до $5 млрд. По данным Военно-воздушных сил США, поставка самолетов была запланирована на 2024 год, но ее перенесли на 2027 год для первого самолета и на 2028 год для второго.

