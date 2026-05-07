Аренда квартиры в Ростове за год подешевела на 7%

Аналитический центр «Дом.РФ» зафиксировал снижение стоимости аренды жилья в Ростове-на-Дону: средняя цена достигла 33,4 тыс. руб. в месяц на 1 апреля 2026 года, что на 7% меньше уровня годом ранее.

За первый квартал 2026 года падение составило 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а количество активных объявлений выросло до 3 тыс. штук — на 38% больше, чем год назад. Собственники быстро находят арендаторов: каждое объявление просматривают в среднем 276 раз (минус 3% за год), медианный срок экспозиции сократился на шесть дней до трех суток.

Эксперты объясняют тренд резким ростом предложения на фоне стагнации спроса. В Ростове за январь—март 2026 года рынок показал более 2,3 тыс. объявлений — плюс 15% к прошлому году, но спрос упал на 8%. По России предложение аренды взлетело на 34% до 128 тыс. лотов — максимум с 2020 года, в городах-миллионниках без Москвы и Санкт-Петербурга показатель достиг 33 тыс. (+29% г/г). Рекордный приток новых публикаций (из недавних новостроек) усилил конкуренцию, собственники корректируют цены вниз, особенно на малогабаритку: доля студий и «однушек» в экспозиции — 57%, их число (18,5 тыс.) впервые превысило трешки (16,5 тыс.).

В нестоличных городах средняя аренда просела на 5% до 35,6 тыс. руб., просмотр объявлений вырос на 9% до 460 раз, срок экспозиции — 35 дней (+6). В Ростове тенденция совпадает: в феврале медиана упала до 30 тыс. руб. (-2,9% к январю), предложение выросло на 3,5% за месяц и 19,1% за год. Собственники снижают ставки, чтобы привлечь жильцов в условиях избытка квартир. Спрос держится на уровне прошлого года, но не поспевает за подачей — это давит на цены сильнее в регионах.

На Яндекс Недвижимости сейчас размещено 1610 объявлений в Ростове (средняя цена от 8 тыс. руб.). Доходность аренды в регионах — 5,2%, в столицах — 4,5–4,7% (минус 0,2–0,3 п.п.). Рост предложения из новостроек (+18% ввода жилья за январь—апрель) усиливает давление, хотя спрос на семейное жилье остается неудовлетворенным.

