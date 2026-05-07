Суд сократил на 8 лет срок заключения экс-премьера Южной Кореи

Апелляционный суд в Сеуле пересмотрел приговор бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су. Срок его заключения сократили до 15 лет, что соответствует изначальному запросу прокурора. Изначально он был приговорен к 23 годам тюрьмы.

В январе Хан Док Су признали виновным в содействии экс-президенту Юн Сок Ёлю, который в декабре 2024 года в нарушение конституции ввел военное положение и был осужден за попытку госпереворота. После импичмента президента Хан Док Су временно исполнял его обязанности.

Кроме пособничества в мятеже Хан Док Су вменялись дача ложных показаний, а также фальсификация и уничтожение официальных документов. Процесс по делу шел с августа 2025 года. Сотрудничать со следствием бывший премьер отказался.

Эрнест Филипповский