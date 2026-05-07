Китай осудил запуск ракет Японией на учениях Balikatan
Китай осуждает японский запуск ракет наступательного назначения вне территории страны, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его слова приводит агентство «Синьхуа».
Накануне японские Силы самообороны (SDF) на совместных с США и Филиппинами учениях Balikatan запустили ракеты Type 88. Это первый случай подобного запуска со времен Второй мировой войны.
Представитель китайского МИД добавил, что Япония несет историческую ответственность за колониализм в странах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины. По его словам, под прикрытием «сотрудничества в сфере безопасности» страна направляет за границу военные силы.
Линь Цзянь призвал японскую сторону добросовестно выполнять свои обязательства в военной сфере и в области безопасности.