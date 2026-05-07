Один из умерших на лайнере MV Hondius был на борту авиакомпании KLM в ЮАР

Одного из умерших пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, не допустили к полету рейсом авиакомпании KLM, сообщило управление здравоохранения Нидерландов.

По информации ведомства, гражданин Нидерландов должен был вылететь из южноафриканского Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. «Экипаж принял решение не допускать его к полету. К сожалению, пассажир позже скончался в Йоханнесбурге»,— сообщается в публикации.

Всего известно о трех погибших на круизном лайнере — супружеской паре из Нидерландов и гражданине Германии. Первым пассажиром, у которого были замечены симптомы вируса, был 70-летний голландец. На борту было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа.

Сейчас судно направляется в Испанию, откуда пассажиров без признаков заболевания доставят в родные страны. Эвакуация начнется 11 мая.