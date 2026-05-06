Эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius начнется 11 мая

Эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, продолжится 11 мая, сообщает Reuters. В среду судно отправилось в Испанию после эвакуации трех пассажиров.

По информации агентства, у оставшихся на борту пассажиров нет симптомов заболевания. Если к моменту прибытия на Канарские острова их состояние не ухудшится, пассажиров лайнера депортируют в родные страны.

На MV Hondius было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Трое человек умерли — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. По информации ВОЗ, заражение вирусом подтверждено у семи человек.