Bild: МВД Германии намерено расширить полномочия разведки

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о намерении расширить полномочия спецслужб, сообщает газета Bild.

Глава МВД планирует превратить Федеральную разведывательную службу (БНД) и Ведомство по охране конституции в более влиятельные структуры, способные не только собирать секретные данные, но и активно вмешиваться в кризисные ситуации.

Согласно предложенной реформе агенты получат право проводить наступательные операции в киберпространстве. В частности, речь идет о нейтрализации зарубежных хакеров путем перегрузки их каналов связи цифровыми запросами. Кроме того, разведке разрешат саботировать военные разработки противника, например портить чертежи беспилотников или блокировать обновления программного обеспечения военных самолетов в сопредельных государствах.

Необходимость перемен Добриндт объяснил необходимостью противостоять гибридным угрозам и желанием снизить зависимость от разведданных из-за рубежа.