Число погибших от ударов Израиля по Ливану достигло 2,7 тысячи человек

За сутки от ударов Израиля погибли 13 человек, 42 были ранены в южных районах Ливана и в регионе Западное Бекаа, сообщает ливанский Минздрав.

По данным ведомства, опубликованным в соцсети X, общее число жертв с момента начала военной эскалации 2 марта достигло 2 715 человек. Количество раненых за этот период возросло до 8 353.

В пострадавших районах продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели разбирают завалы разрушенных зданий, в связи с чем министерство предупреждает, что итоговое число погибших и пострадавших может увеличиться.