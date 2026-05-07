Вучич предложил сократить число чиновников в правительстве Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предложил сократить число членов правительства и других сотрудников государственных ведомств. Об этом он написал в авторском материале для издания Kurir.

Господин Вучич также выступил за ликвидацию многочисленных агентств и канцелярий, которые, по его мнению, «функционируют сами для себя».

Кроме сокращения чиновников президент Сербии анонсировал шаги по дерегуляции экономики. В частности, он раскритиковал избыточную сертификацию товаров из Евросоюза, которая искусственно завышает их стоимость на внутреннем рынке.

Накануне Александр Вучич также пообещал запустить специальный портал, где граждане смогут напрямую сообщать о фактах неподобающего поведения чиновников.