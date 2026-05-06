Правительство внесло в ГД проект о праве МВД утверждать профессии для трудовых мигрантов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который передает МВД полномочия Минтруда по утверждению списка профессий для трудовых мигрантов. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Кроме того, МВД предложили передать полномочия по определению списка профессий для иностранных специалистов, трудоустраивающихся по специальности, на которых квоты на выдачу разрешений на работу не распространяются. Предполагается, что министерство также будет определять случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать вне пределов региона, где им выдали разрешение на работу.

Изменения предлагают внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в статью закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».