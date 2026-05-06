Супергол привел красно-белых в суперфинал

В финале нижней сетки play-off FONBET Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА — 1:0. Победу красно-белым принес опорник Руслан Литвинов, забивший не только важный, но и очень красивый гол. Таким образом, «Спартак» пробился через «Путь регионов» в суперфинал турнира, который состоится 24 мая. Его соперник определится по итогам второго матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» в финале «Пути Российской премьер-лиги».

Лучшего финала в «Пути регионов» Кубка России, чем дерби «Спартак»—ЦСКА, наверное, трудно было желать. И так-то у этих клубов всегда запредельный настрой друг на друга, а тут еще добавилась дополнительная мотивация, ведь оба поставили задачу добраться до суперфинала и завоевать трофей, чтобы скрасить неудачи в чемпионате. Армейское руководство даже решило встряхнуть команду, отправив в отставку тренерский штаб во главе с Фабио Челестини. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Со швейцарским специалистом вполне могли тихо-спокойно расстаться по окончании сезона, а его уволили перед матчем со «Спартаком».

Хотя, конечно, трудно было предположить, как футболисты ЦСКА отреагируют на достаточно стрессовую ситуацию. Тем более что исполняющим обязанности главного тренера назначили 39-летнего Дмитрия Игдисамова, который ранее самостоятельно работал только на молодежном уровне и лишь недавно стал одним из ассистентов Челестини. Вдобавок армейцам и на поле явно не хватало таких опытных людей, как голкипер Игорь Акинфеев и защитник Мойзес. Бразильца все-таки включили в заявку, но скорее формально, для моральной поддержки партнеров.

У «Спартака» кадровых проблем не было, и даже нападающий Антон Заболотный, несмотря на информацию о положительной допинг-пробе, получил разрешение на участие в матче. Наставник красно-белых Хуан Карседо, правда, крайне редко прибегает к его услугам и сейчас тоже отвел роль запасного. При испанском специалисте состав вообще стабилизировался, а вместе с этим и игра, так что с учетом преимущества своего поля его команда считалась небольшим фаворитом.

Хозяева быстро организовали острую атаку после прорыва с правого фланга Пабло Солари, однако гости ответили еще более опасно — ударом Тамерлана Мусаева из штрафной площади. Впрочем, вратарь Александр Максименко довольно легко справился с ним, так как форвард пробил не лучшим образом.

А вот Руслан Литвинов на десятой минуте так приложил издали, что у стража ворот ЦСКА Владислава Торопа не было никаких шансов вытащить мяч, который от перекладины залетел в сетку.

Этот весьма эффектный гол, похоже, немного обескуражил армейцев, и они никак не могли придумать что-нибудь достойное внимания в нападении. «Спартак» тоже взял определенную паузу и все же едва не увеличил разницу, когда Солари прострелил на Жедсона Фернандеша. Тороп спас красно-синих, отразив удар португальца в одно касание с близкой дистанции. Был еще момент, когда Манфред Угальде обокрал Торопа и отдал Маркиньосу пас практически на пустой створ. Тогда сейв совершил центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов, но, похоже, изначально Угальде находился в офсайде, и возможный гол, судя по всему, пришлось бы отменить.

В целом до перерыва «Спартак» смотрелся интереснее, а периодически откровенно вдавливал соперника в его штрафную, тем не менее счет по-прежнему был скользким. На второй тайм Игдисамов выпустил Кирилла Глебова, который восстановился после травмы, заменив инертного в последнее время Лусиано Гонду.

Армейцам требовалось как-то раскачать оборону хозяев, которая чувствовала себя слишком комфортно.

И Глебов сразу чуть не забил в стиле Литвинова, зарядив из-за штрафной. Максименко с трудом подстроился под вильнувший перед ним мяч, но он отскочил прямо на Мусаева. Сложно сказать, как нападающий не использовал такую возможность, хотя нельзя не отметить и реакцию голкипера красно-белых.

Вскоре Тороп парировал крученый удар Эсекьеля Барко, и все же ЦСКА был гораздо ближе к голу. Артем Бандикян дважды заставил ахнуть трибуны. Когда он выскочил один на один с Максименко, Роман Зобнин успел подкатиться под него и отвести угрозу. А затем полузащитник угодил в штангу. Удача явно сопутствовала «Спартаку», который совсем сдал и сел назад во второй половине. Карседо поменял миниатюрного Маркиньоса на фактурного Кристофера Мартинса, чтобы тот хотя бы помог в единоборствах, в том числе наверху. При этом бразилец не скрывал недовольства решением тренера.

На 65-й минуте стадион снова ахнул, когда арбитр Кирилл Левников показал прямую красную карточку армейцу Ивану Облякову, который врезал по ноге Мартинсу. Однако на VAR разобрали эпизод более внимательно и рекомендовали ограничиться желтой карточкой. ЦСКА продолжил матч в полном составе, но и хозяева постепенно наладили контригру, а Кристофер Ву на стандарте имел голевой момент, когда попал точно в Торопа. Зато Ву и его напарник Александер Джику поставили несколько важных блоков перед собственными воротами.

В концовке гости полностью забрали инициативу и заставили красно-белых только отбиваться. Правда, очень активный и полезный Глебов все же опять захромал и попросил замену. ЦСКА провел хороший тайм и мог довести дело до серии пенальти, но «Спартак» тоже проявил характер и дотерпел до финального свистка. Теперь его ждет суперфинал Кубка России, в котором он встретится с победителем противостояния «Краснодара» и московского «Динамо» в финале «Пути РПЛ».

Александр Ильин