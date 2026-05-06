Саркози получил УДО по делу о расходах на выборы и снимет электронный браслет

Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на Апелляционный суд Парижа.

По данным BFMTV, суд удовлетворил ходатайство Николя Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. Бывший президент не будет носить электронный браслет.

Речь идет об одном из уголовных процессов против бывшего президента — деле «Бигмалион» (Bygmalion). Так называлось пиар-агентство, которое обслуживало его предвыборную кампанию. Николя Саркози был признан виновным в незаконном превышении расходов на свою избирательную кампанию 2012 года и получил год заключения.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Против него возбудили несколько уголовных дел — дело о финансировании ливийским режимом предвыборной кампании, дело о превышении финансирования кампании, «дело о прослушке». В сентябре политик получил пять лет тюрьмы за создание преступного сообщества. Сейчас он находится под домашним арестом с электронным браслетом.