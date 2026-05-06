Михаил Кержаков покинет «Зенит» после завершения сезона

Петербургский «Зенит» объявил об уходе вратаря Михаила Кержакова по окончании сезона-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Михаил Кержаков покинет "Зенит" по окончании сезона

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Последним домашним матчем команды в нынешнем сезоне станет встреча 29-го тура РПЛ против «Сочи», которая пройдет 19 мая. Именно эта игра будет посвящена прощанию с голкипером. Заключительный матч сезона «Зенит» проведет на выезде против «Ростова» 17 мая.

«Сезон-2025/26 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч "Зенита" будет посвящен проводам вратаря»,— сообщили в клубе.

39-летний Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита» и считается самым титулованным игроком в истории команды по количеству завоеванных трофеев. Вместе с петербургским клубом он семь раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и семь раз — Суперкубок России.

