Сотрудница банка бросила трубку, когда в поддержку позвонил папа римский

Сотрудница службы поддержки банка бросила трубку, когда узнала, что говорит с папой римским Львом XIV. Тот позвонил в банк, чтобы обновить контактные данные. Об этом газете The New York Times рассказал близкий друг понтифика — священник из Иллинойса Томас Маккарти.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По данным NYT, понтифик позвонил в американский банк, чтобы изменить номер телефона и адрес в документах. Он представился своим мирским именем — Роберт Фрэнсис Превост. После того, как папа римский ответил на контрольные вопросы, сотрудница банка заявила, что ему все-таки необходимо прийти в отделение. Понтифик ответил, что он не сможет этого сделать.

«Это будет иметь значение, если я скажу, что я папа Лев?»,— спросил он. После этого вопроса сотрудница положила трубку. Как сообщала газета, вопрос удалось решить благодаря вмешательству другого священника, который был знаком с президентом банка.

Папа римский Лев XIV был избран 8 мая 2025 года. Он стал 267-й понтификом, первым американцем и первым представителем ордена августинцев на Святом Престоле. До своего избрания служил в Перу, где был епископом епархии Чиклайо.

Кардинал Роберт Превост до и после избрания на пост понтифика

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

