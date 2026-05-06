Объем торгов золотом на Мосбирже за год вырос более чем в 2,5 раза

Объем сделок с золотом на рынке драгметаллов Мосбиржи (MOEX: MOEX) в апреле увеличился более чем в 2,5 раза — до 412 млрд руб., и составил 35,5 тонны (показатель сравнивается год к году), следует из данных площадки.

Объем торгов серебром составил 8 млрд руб. (42,9 тонны), платиной — 1 млрд руб. (208 кг), палладием — 472 млн руб. (129 кг). Общее количество сделок выросло почти в 1,5 раза — до 286 тыс.

Число инвесторов-физических лиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов, выросло на 26% — до почти 35,7 тыс. человек. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 7%, серебром — 48%, платиной — 31%, палладием — 40%.