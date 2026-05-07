Взятки по-соседски

Как стало известно “Ъ”, в подмосковном городе Видное СКР добивается ареста матери троих детей. По версии следствия, она дала взятку полиции, чтобы отправить за решетку своего соседа-решальщика. Последний, отмечает защита подозреваемой, получил от ее мужа 35 млн руб., обещая помочь в заключении контракта на участие в СВО вместо посадки за вымогательство, но кинул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел СКР по городу Видное возбудил уголовное дело в отношении местных жителей Раисы Волковой и ее мужа Николая Меренцова. Обоим инкриминируется покушение на дачу взятки должностному лицу (ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК). Женщину задержали, однако первый следователь по делу, выслушав защитника Алексея Михальчика, ходатайствовать о ее аресте не стал — тогда его заменили на другого. После этого, однако, вопросы по делу возникли, очевидно, уже у суда, который перенес слушания по арестному ходатайству с 6 на 7 мая. Господину Меренцову меру пресечения избирать не стали, так как он находится в колонии.

События, которые легли в основу дела, произошли в 2023–2024 годах, но в точно не установленное следствием время. Николай Меренцов, пытавшийся выбить долг, оказался под домашним арестом с обвинением в рэкете (ст. 163 УК). Помочь ему, говорится в деле, вызвался сосед по коттеджному поселку Южная долина Антон Баукин, заявлявший о связях с силовиками.

По версии потерпевших, сосед за вознаграждение гарантировал, что обвиняемый получит минимальный срок за самоуправство или избежит уголовного преследования, отправившись на СВО.

Однако, получив от господина Меренцова в три этапа 35 млн руб., решальщик своих обязательств не выполнил. В январе 2025 года по приговору Видновского горсуда Николай Меренцов получил семь с половиной лет общего режима. Его жена, записав переговоры с решальщиком, обратилась в региональную полицию, которая по результатам многомесячной проверки возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), задержав предполагаемого афериста.

Однако следствие, опираясь на материалы регионального УФСБ, решило, что соседа осужденного «закрыли» за взятку. По данным защиты, госпоже Волковой предложили дать показания, кому передавались деньги, чтобы получить статус свидетеля по делу. Однако она сообщила, что в коррупционной схеме не участвовала, деньги решальщику передавал ее муж, а она сама действовала лишь выполняя его поручения.

«В действиях моей подзащитной вообще нет состава преступления,— уверен адвокат Михальчик.— Более того, как лицо, добровольно сообщившее в полицию о передаче денег соседу, который, возможно, их и хотел использовать для подкупа, она в любом случае попадает под действие примечания к ст. 291 УК, в котором говорится об освобождении от уголовной ответственности».

Оперативно получить комментарии следствия и надзирающей за ней прокуратуры “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев