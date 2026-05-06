Власти Югры расширили перечень лицензионных участков недр на 2026 год

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра) расширило перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в 2026 году. Дополнительно в него включены восемь объектов, сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам заседания правительства 6 мая.

Пять участков планируется предоставить по совмещенной лицензии — для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Они расположены в Березовском, Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Еще три участка предназначены для геологического изучения и находятся в Кондинском и Сургутском районах. Суммарные запасы нефти на этих участках оцениваются в 1,7 млн тонн, ресурсный потенциал превышает 96 млн тонн.

Ранее геологи «Газпром нефти» выявили две новые нефтяные залежи в ХМАО. Общие геологические запасы на этих участках превышают 4 млн тонн.

