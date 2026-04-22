Более 4 млн тонн новых залежей нефти нашли в ХМАО

Геологи «Газпром нефти» с использованием отечественных цифровых технологий выявили две новые нефтяные залежи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Общие геологические запасы на этих участках превышают 4 млн тонн, сообщили в компании.

Новые пласты обнаружены на зрелых месторождениях Южно-Приобское и Орехово-Ермаковское на глубине более 3 км. Специализированная система проанализировала данные за весь период разработки и выявила перспективные пласты. Пробные скважины подтвердили наличие нефти. На Орехово-Ермаковском участке суточная добыча составляет 90 тонн, на Южно-Приобском — 100 тонн. Это позволяет наращивать объемы на территориях с уже существующей инфраструктурой.

«Успешный поиск и разработка новых пластов на зрелых месторождениях помогают увеличивать добычу на территориях с уже действующей инфраструктурой»,— сказал генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев.

Ирина Пичурина