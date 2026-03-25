Смесь партийного с нижегородским

«Единая Россия» провела 25 марта в Нижнем Новгороде третий программно-отчетный форум «Есть результат» с целью выработки новой «Народной программы» — основного предвыборного документа партии. На этот раз единороссы обсудили кадровый потенциал страны, а также вопросы развития талантов и создания возможностей для детей и молодежи. В мероприятии приняли участие несколько Героев России, которые, по данным “Ъ”, будут представлять партию на думских выборах в сентябре. Правда, сами они делиться планами пока не спешат.

Ключевым спикером третьего форума «Единой России» (ЕР) стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отчитавшийся о ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», а также о достижениях в смежных сферах — образовании, спорте, науке и тому подобном. «В 2025 году более 63% выпускников школ выбрали рабочую профессию. Это во многом результат наших совместных мероприятий по перестройке системы образования»,— объяснил он, например, вклад партии в федеральный проект «Профессионалитет».

ЕР проводит предвыборные форумы во всех федеральных округах, и в каждом из них принимает участие профильный член правительства. Первый был посвящен промышленности и состоялся в Екатеринбурге (выступал первый вице-премьер Денис Мантуров), второй — по ЖКХ и строительному комплексу — в Ростове-на-Дону (вице-премьер Марат Хуснуллин). Мероприятия посещают не только единороссы, но и чиновники, которые не имеют отношения к партии. В Нижний Новгород приехал глава Чувашии Олег Николаев, входящий в центральный совет «Справедливой России».

Среди мероприятий форума повышенный интерес вызвал круглый стол «Герои-наставники: опыт участников СВО для науки, образования и молодежи», который провели сразу два обладателя «Золотой Звезды» — член генсовета ЕР Владимир Сайбель и военкор Евгений Поддубный. Также в нем приняли участие Герои России Денис Чернавин, Максим Девятов, Сергей Бойко, Людмила Болилая и Александр Лапин. Объясняя актуальность заявленной темы, господин Поддубный напомнил, что в последнее время украинским спецслужбам все чаще удается вербовать молодежь: «Это проблема, которая целиком и полностью лежит на системе образования. Раньше в России просто учили, оказывали образовательные услуги. Теперь, слава богу, вспомнили, что молодых людей надо воспитывать».

Замминистра внутренней и региональной политики Нижегородской области, ветеран СВО Дмитрий Грачев развил эту мысль, напомнив, что «НАТО оказывает влияние на детей через мессенджеры и игры», например Telegram и Discord, Roblox, Counter Strike и Dota 2.

По его словам, аналогичную угрозу несут подростковые субкультуры, которые «маскируются под безобидные увлечения» — квадробинг и хоббихорсинг: «Часто они начинаются как мемы, но быстро предстают в форме деградации, унижения личности и потери связи с реальностью». Сгустив краски, ветеран предложил ряд мер, которые, по его мнению, могут войти в «Народную программу» ЕР и исправить ситуацию. Вместо «скучных линеек» можно проводить школьные подкасты, где дети будут брать интервью у участников СВО, пояснил господин Грачев.

Но и здесь тоже важно не «перегнуть», предупредил председатель башкирского совета сторонников ЕР Денис Чернавин: «У педагогов иногда волосы дыбом вставали от того, что рассказывали участники СВО». По его словам, чтобы не шокировать детей боевыми подробностями, нужно разработать полноценную методологию наставничества. Среди других похожих идей, прозвучавших на круглом столе,— введение единых стандартов «уроков мужества», привлечение ветеранов к преподаванию ОБЖ, создание современного аналога Нахимовского училища и другое.

В завершение мероприятия слово взял руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев, который неожиданно перевел разговор в предвыборное русло и обратился к собравшимся как к кандидатам в депутаты.

«То, что делает партия "Единая Россия",— это абсолютно правильно: она открывает дорогу в политику вам, Героям. Но во власти вы встретите разных людей, и это тоже нужно понимать. Не всегда все, что блестит,— золото»,— многозначительно добавил единоросс.

Сами ветераны, в отличие от него, открыто говорить об участии в избирательной кампании не спешат. Например, экс-командующий Центральным и Западным военными округами Александр Лапин в ответ на вопрос “Ъ”, будет ли он баллотироваться в Думу, ответил: «Честно — не знаю, как офицер офицеру». А ефрейтор Людмила Болилая — первая женщина, получившая «Золотую Звезду» в зоне СВО,— от комментариев и вовсе отказалась. По данным источников “Ъ”, госпожа Болилая может представлять на выборах один из регионов Приволжского федерального округа. О намерении господина Лапина баллотироваться в Госдуму от Татарстана ранее сообщал РБК.

Андрей Прах