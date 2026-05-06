Очная ставка — повод для ареста
Под стражу взят бывший первый замгендиректора ГУСС Минобороны
Как стало известно “Ъ”, арест бывшего первого замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны Виктора Школыка последовал сразу после очных ставок, проведенных между ним и двумя другими фигурантами уголовного дела о коррупции при строительстве объекта в Новороссийске. Гендиректор фирмы-подрядчика Алексей Червяков, уже являющийся фигурантом аналогичного расследования, также взят под стражу.
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия, а также о получении взятки в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), фигурантом которого стал Виктор Школык, в декабре прошлого года было возбуждено военным следственным управлением СКР по Южному военному округу. Материалы проверки ФСБ многомиллиардного контракта по строительству одного из объектов для нужд Минобороны в Новороссийске стали основой для открытия дела.
Договор был заключен военным ведомством с тюменской компанией «Новатех», основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Ее гендиректор Алексей Червяков еще в июле 2024 года был арестован Лефортовским судом Москвы по аналогичному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Позже частично признающего свою вину фигуранта перевели под домашний арест, однако недавно его вновь отправили в СИЗО, но уже по «новороссийскому делу».
Первым же фигурантом этого расследования стал задержанный в декабре прошлого года бывший заместитель начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрий Таксиди. В Новороссийске с декабря 2020 года и до увольнения по собственному желанию в январе 2025 года он занимал должность заместителя начальника по строительству местного филиала ФГУП ГУСС.
По версии следствия, именно обвиняемый Таксиди в 2023 году заключил договор на сумму более 600 млн руб. с субподрядчиком в лице компании «Новатех», которая должна была завершить строительно-монтажные работы на объекте в Новороссийске.
За то, чтобы подряд достался именно этой фирме, Алексей Червяков, по данным “Ъ”, через посредника — столичного бизнесмена Кирилла Огольцова — передал Дмитрию Таксиди взятку в размере 1 млн руб. Последнему в итоге вменили в вину еще и получение взятки (ст. 290 УК РФ).
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в 2022 году указание о заключении договора субподряда с ООО ТК «Новатех» в обход конкурсных процедур обвиняемый Таксиди получил якобы от Виктора Школыка. Последнего в рамках расследования в марте и конце апреля несколько раз допрашивали как свидетеля. А решение о его задержании в качестве подозреваемого, по данным “Ъ”, было принято следователем после двух очных ставок господина Школыка с Дмитрием Таксиди и Кириллом Огольцовым. Последний якобы сообщил о том, что с господином Таксиди его познакомил лично Виктор Школык, предложивший решать все вопросы напрямую через руководителя новороссийского филиала.
Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону по ходатайству следствия отправил Виктора Школыка, как ранее и Дмитрия Таксиди, в СИЗО.
Последнему, так же как и Алексею Червякову, недавно вменили в вину еще и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, из-за действий фигурантов «условия договора не были выполнены в полном объеме, в результате чего Минобороны был причинен вред в особо крупном размере».
В этой части обвинения речь, по данным “Ъ”, идет о поставке не соответствующего условиям контракта оборудования. Обвиняемые же настаивают на том, что замену пришлось произвести исключительно из-за введенных в отношении России санкций.
Защита Дмитрия Таксиди вменяемые в вину ее клиенту деяния обсуждать отказалась. Получить комментарии адвоката Виктора Школыка “Ъ” не удалось.
В Главном военном следственном управлении СКР сообщили также, что в рамках расследования на имущество Виктора Школыка и Дмитрия Таксиди, оцениваемое в сумму около 170 млн руб., наложен арест.