Очная ставка — повод для ареста

Как стало известно “Ъ”, арест бывшего первого замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны Виктора Школыка последовал сразу после очных ставок, проведенных между ним и двумя другими фигурантами уголовного дела о коррупции при строительстве объекта в Новороссийске. Гендиректор фирмы-подрядчика Алексей Червяков, уже являющийся фигурантом аналогичного расследования, также взят под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия, а также о получении взятки в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), фигурантом которого стал Виктор Школык, в декабре прошлого года было возбуждено военным следственным управлением СКР по Южному военному округу. Материалы проверки ФСБ многомиллиардного контракта по строительству одного из объектов для нужд Минобороны в Новороссийске стали основой для открытия дела.

Договор был заключен военным ведомством с тюменской компанией «Новатех», основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Ее гендиректор Алексей Червяков еще в июле 2024 года был арестован Лефортовским судом Москвы по аналогичному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Позже частично признающего свою вину фигуранта перевели под домашний арест, однако недавно его вновь отправили в СИЗО, но уже по «новороссийскому делу».

Первым же фигурантом этого расследования стал задержанный в декабре прошлого года бывший заместитель начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрий Таксиди. В Новороссийске с декабря 2020 года и до увольнения по собственному желанию в январе 2025 года он занимал должность заместителя начальника по строительству местного филиала ФГУП ГУСС.

По версии следствия, именно обвиняемый Таксиди в 2023 году заключил договор на сумму более 600 млн руб. с субподрядчиком в лице компании «Новатех», которая должна была завершить строительно-монтажные работы на объекте в Новороссийске.

За то, чтобы подряд достался именно этой фирме, Алексей Червяков, по данным “Ъ”, через посредника — столичного бизнесмена Кирилла Огольцова — передал Дмитрию Таксиди взятку в размере 1 млн руб. Последнему в итоге вменили в вину еще и получение взятки (ст. 290 УК РФ).

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в 2022 году указание о заключении договора субподряда с ООО ТК «Новатех» в обход конкурсных процедур обвиняемый Таксиди получил якобы от Виктора Школыка. Последнего в рамках расследования в марте и конце апреля несколько раз допрашивали как свидетеля. А решение о его задержании в качестве подозреваемого, по данным “Ъ”, было принято следователем после двух очных ставок господина Школыка с Дмитрием Таксиди и Кириллом Огольцовым. Последний якобы сообщил о том, что с господином Таксиди его познакомил лично Виктор Школык, предложивший решать все вопросы напрямую через руководителя новороссийского филиала.

Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону по ходатайству следствия отправил Виктора Школыка, как ранее и Дмитрия Таксиди, в СИЗО.

Последнему, так же как и Алексею Червякову, недавно вменили в вину еще и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, из-за действий фигурантов «условия договора не были выполнены в полном объеме, в результате чего Минобороны был причинен вред в особо крупном размере».

В этой части обвинения речь, по данным “Ъ”, идет о поставке не соответствующего условиям контракта оборудования. Обвиняемые же настаивают на том, что замену пришлось произвести исключительно из-за введенных в отношении России санкций.

Защита Дмитрия Таксиди вменяемые в вину ее клиенту деяния обсуждать отказалась. Получить комментарии адвоката Виктора Школыка “Ъ” не удалось.

В Главном военном следственном управлении СКР сообщили также, что в рамках расследования на имущество Виктора Школыка и Дмитрия Таксиди, оцениваемое в сумму около 170 млн руб., наложен арест.

Олег Рубникович; Анна Перова, Краснодар