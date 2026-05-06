Личные вещи Мэттью Перри и сценарий «Друзей» с автографами продадут на аукционе

Вещи из коллекции актера Мэттью Перри будут выставлены на аукцион, который пройдет 5 июня. Организатор торгов — Heritage Auctions. Как пишет The Guardian, собранные средства пойдут в благотворительный фонд Matthew Perry Foundation. Он был создан семьей актера после его смерти и занимается борьбой со стигматизацией наркозависимости.

Статуэтка Гильдии киноактеров, принадлежавшая Мэттью Перри, и экземпляр пилотного эпизода «Друзей» с автографами актеров

Фото: Heritage Auctions / AP Статуэтка Гильдии киноактеров, принадлежавшая Мэттью Перри, и экземпляр пилотного эпизода «Друзей» с автографами актеров

Среди лотов аукциона — сценарий пилотного эпизода сериала «Друзья», предоставленный компанией Warner Bros и подписанный Перри и его коллегами по сериалу — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. Его стартовая цена составляет $500. Также на торги выставлена коллекция из 26 сценариев ключевых эпизодов сериала «Друзья», ее эстимейт — $1 тыс.

С молотка уйдут статуэтка Гильдии киноактеров, которую Перри получил в 1995 году, его часы с изображением Бэтмена, изготовленный на заказ стол для настольного тенниса и помещенные в рамку рукописные тексты песен австралийской рок-группы Little River Band. На продажу выставлена и часть личной коллекции произведений искусства актера, включая оригиналы работ уличного художника Бэнкси. В аукционном доме считают, что за них можно получить не менее $800 тыс.

Мэттью Перри, сыгравший в сериале «Друзья» роль Чендлера Бинга, умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет от передозировки. В 2025 году суд признал виновными в смерти актера трех человек, в том числе наркоторговку Джасвин Сангхе, известную как «кетаминовая королева».

Елизавета Труфанова