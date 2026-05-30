«Справедливый баланс возможен только при условии приоритета национального права»
Павел Селезнев
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, д. п. н.
Современный кризис глобализации диктует необходимость глубокого переосмысления роли Всемирной торговой организации (ВТО), которая в условиях трансформации миропорядка все чаще воспринимается как инструмент обеспечения экономических интересов транснационального капитала, а не как гарант справедливых рыночных отношений.
Нарастающие процессы деглобализации представляют собой закономерную реакцию государств на систему, где национальный суверенитет приносится в жертву правилам, выгодным лишь узкому кругу доминирующих экономик.
Если рассматривать перспективы ВТО на горизонте пяти—десяти лет, среди сценариев полного развала, системной реформы или перехода к «облегченной версии» наиболее вероятным представляется именно последний вариант — фрагментация и постепенное снижение реального регулирующего влияния организации.
Такая вероятность обусловлена тем, что классическая (рикардианская) модель «свободной торговли» оказалась во многом мифологизированной.
Ведущие державы, достигнув своего могущества через жесткий протекционизм, сейчас фактически лишают остальные страны их собственной индустрии, стремясь закрепить за ними роль поставщиков ресурсов.
В условиях, когда наднациональные нормы в сфере услуг, инвестиций и интеллектуальной собственности становятся токсичными для экономической безопасности, ВТО рискует превратиться в формальную дискуссионную площадку, в то время как реальные правила игры сместятся в сторону региональных блоков и двусторонних соглашений.
В этой новой реальности поиск баланса между участием в мировой торговле и защитой национальных интересов становится вопросом выживания реального сектора экономики. Справедливый баланс возможен только при условии приоритета национального права над нормами ВТО в вопросах национальной безопасности и экономического суверенитета.
Основополагающим принципом должна стать первичность технологической модернизации; либерализация торговых барьеров — вторична по отношению к укреплению национальной конкурентоспособности. Переход к стратегии формирования самодостаточной хозяйственной системы, опирающейся на активную государственную поддержку и региональную интеграцию в рамках таких союзов, как ЕАЭС или БРИКС, позволит использовать механизмы международной торговли как инструмент развития, а не как средство утраты экономической независимости.