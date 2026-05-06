Импорт доплатит за выход в онлайн

Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже с 2027 года.

Впрочем, в ведомстве подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров: до 7% с 2027 года, с увеличением ставки вдвое в 2028-м. Максимального значения в 22% НДС в таком случае достигнет только через три года, в 2029-м. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Впрочем, аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей:

«Мне кажется, введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, больше всего повышению будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобное введение, мотивируя это тем, что китайские продавцы имеют преференции по сравнению с ними. Главной проигравшей стороной в этих обстоятельствах станет российский потребитель, который увидит рост цен — как минимум на ставку НДС, а возможно, и больше, — потому что для многих китайских поставщиков российский рынок потеряет свою привлекательность.

В этом случае товары, которых часто нет у российских продавцов, могут и вовсе пропасть.

Ввоз такой продукции под заказ обойдется дорого — кратно больше, чем сейчас. А далее по цепочке принятия решения о цене это может распространиться и на российские товары. Повышение налога можно связать с довольно странным состязанием внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений — Минфин — выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Рынки попытаются приспособиться к нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет».

Накануне, 5 мая, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также установить пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Что касается зарубежных продавцов, то для них российский рынок станет значительно менее привлекательным.

Мелкие селлеры могут вообще уйти, а крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. Усложнится логистика и администрирование, потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто выпускает массовые недорогие технологически простые товары вроде дешевой одежды. Разрыв между ценами на обувь, игрушки, посуду российских и китайских производителей теперь сократится. Это также поможет крупным маркетплейсам: они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями.

Но меры не помогут производителям, которые сами ввозят комплектующие или выпускают продукцию, не имеющую российских аналогов, — спецэлектронику, медицинское оборудование или оригинальную косметику. Для долгосрочного эффекта важны и параллельные меры: контроль издержек, который не позволит налогу превратиться просто в дополнительный сбор с населения. На рынке в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный ввоз, и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню или на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕС, где пороги беспошлинного ввоза и ставки НДС могут отличаться».

По данным компании «ЮMoney», треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа.

Анжела Гаплевская, Астон О'Салливан