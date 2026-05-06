Франция предложила США и Ирану отдельно обсуждать Ормузский пролив

Власти Франции предложили США и Ирану рассмотреть вопрос разблокировки Ормузского пролива отдельно от всех остальных тем в конфликте. Как пояснил Елисейский дворец, эта проблема «представляет общий интерес» и может быть решена созданием многонациональной миссии для безопасности пролива.

«Мы можем разрешить иранским танкерам проходить через Ормузский пролив при одном условии: Иран согласится на содержательные переговоры, к которым призывают американцы. Мы также говорим американцам, что они должны снять блокаду Ормузского пролива и заручиться готовностью Ирана к переговорам по существенным вопросам»,— говорится в сообщении Елисейского дворца, которое приводит Le Figaro.

Источники Axios сообщили, что США ожидают ответа от Ирана по ключевым пунктам меморандума о взаимопонимании в следующие 48 часов. Переговоры с участием иранских чиновников, спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера ведутся как напрямую, так и через посредников, включая Пакистан.

Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, заблокирован с начала марта, когда началась военная операция Израиля и США в Иране. В одном из пунктов меморандума о взаимопонимании предлагается начать переговоры по детальному соглашению об открытии пролива обеими сторонами.

