Подозреваемый в самоволке рэпер Родион Гвоздодеров добился увольнения из армии

Следствие закрыло в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении вологодского андеграундного рэпера Родиона Гвоздодерова (Владимира Родионова), который в начале этого года был задержан военной полицией по подозрению в самовольном оставлении части. Об этом сообщил «Ъ Северо-Запад» его адвокат Алексей Калугин.

Музыканту была избрана мера пресечения в виде наблюдения командования войсковой части — сейчас она отменена

Ранее музыканту была избрана мера пресечения в виде наблюдения командования войсковой части — сейчас она отменена, идет процесс увольнения господина Родионова из рядов Вооруженных сил РФ.

«Три месяца назад я сознательно пошел сдаваться в военкомат, считая, что за один луч надежды начать новую жизнь стоит побороться, даже если придется очень сложно… Именно благодаря настойчивой и эффективной работе моих товарищей и правозащитной команды в итоге удалось установить диалог с системой и совместно разобраться с происходящим недоразумением, хотя и ценой нашего здоровья и нервов»,— написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время исполнитель находится уже дома. Господин Калугин, со своей стороны, отдельно поблагодарил депутата Госдумы РФ Михаила Делягина, который направил обращения в компетентные органы по этой ситуации.

В прошлом Родион Гвоздодеров принимал участие в СВО, однако, по его словам, приехал на Донбасс самостоятельно, не подписывая контракта с Минобороны России.

Эта ситуация снова привлекла внимание к так называемой «Проблеме-500», с которой столкнулись многие добровольцы, попавшие в списки личного состава как мобилизованные в период интеграции армии ЛДНР в ВС РФ.

«Боец пятисотого уровня»

Андрей Кучеров