Боец пятисотого уровня

Вологодский андеграундный рэп-музыкант Родион Гвоздодеров был задержан военной полицией в родном городе как подозреваемый в самовольном оставлении части (СОЧ). Ранее он принимал участие в СВО, однако, по его словам, приехал на Донбасс сам, а контракта с Минобороны России (МО РФ) никогда не подписывал и вообще не годен к службе. Эта ситуация снова привлекла внимание к так называемой «Проблеме-500», с которой столкнулись многие добровольцы, попавшие в списки личного состава как мобилизованные в период интеграции вооруженных сил ЛДНР в ВС РФ. Поддержку рэперу выразили коллеги по цеху, включая Рича и Славу КПСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Гвоздодеров называет себя «поэтом-песенником, рэпером, музыкантом, святорусом, писателем, эмо, собакой-поводырем в Царствие Небесное»

Фото: телеграмм-канал Родиона Гвоздодерова

«Если вы смотрите это видео, то я задержан. Я доброволец с начала СВО, отвоевавший семь месяцев в составе ополчения Новороссии. Поскольку я абсолютно негоден по состоянию психического здоровья, то не мог стать солдатом (ВС) РФ, но меня незаконно мобилизовали задним числом — это было через полгода после возвращения с фронта. Сейчас мне незаконно выдвигают обвинения за якобы СОЧ»,— записал видео Владимир Родионов, более известный как рэп-исполнитель и активист незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Родион Гвоздодеров, перед своим задержанием 26 января.

28-летний рядовой Родионов, как выяснил «Ъ Северо-Запад», был зачислен в противотанковый взвод 87-го отдельного стрелкового полка армии ЮВО.

Родион Гвоздодеров, как пояснили «Ъ Северо-Запад» его близкие, сам пришел в день задержания в военный комиссариат в Вологде, чтобы лично прояснить свой статус и снять с себя обвинения в самоволке, но там же был закован в наручники и после доставлен в комендатуру города Череповца. Сам лимоновец утверждает, что обнаружил себя записанным «задним числом» в ряды мобилизованных солдат еще летом 2023. При этом, согласно выписке из приказа (копия имеется в распоряжении редакции «Ъ Северо-Запад»), с 1 января того же года МО РФ считает военнослужащего «принявшим дела и должность и приступившим к исполнению должностных обязанностей».

На момент публикации стало известно, что рэпера привезли в Центр временного содержания в поселке Каменка Ленинградской области для военных, которые подозреваются в СОЧ. По словам его защитников, в документах господина Родионова указан неверный номер его паспорта, а полученная им справка об участии в спецоперации также подтвердила его статус как мобилизованного лица, а не добровольца.

Рэпер решил отправиться на фронт в июле 2022-го через Народную милицию ДНР (НМ) в составе «Интернациональной бригады "Пятнашка"» (вербовка в данное подразделение изначально была организована по линии «Другой России».— «Ъ Северо-Запад»), но в 2023 году бригада была расформирована, а ее бойцы (некоторые против своей воли) были зачислены в списки других частей.

Так, именно «Пятнашка» стала наиболее ярким примером так называемой «Проблемы-500» («пятисотые» — на армейском жаргоне так называют солдат, отказывающихся принимать участие в боевых действиях, и дезертиров).

Речь о том, что добровольцев, прибывших на Донбасс в период интеграции НМ ЛДНР в ВС РФ с 30 сентября 2022 года по 1 января 2023-го, из-за острой нехватки военнослужащих в условиях активных боевых действий принимали на службу по мобилизации, несмотря на то, что многие из них не подписывали никаких контрактов с Минобороны и даже не проходили положенный в таких случаях отбор, в том числе медицинскую комиссию.

По причине неразберихи немалое количество добровольцев попало в списки «отказников» и объявлялось в розыск, включая тех, кто подписал контракт с другими подразделениями, и даже погибших при выполнении боевого задания. В результате похожая ситуация, например, сложилась с петербургским ветераном Виктором Капланом (позывной Сократ), который преследовался за самовольное оставление в/ч 34479. Об этом деле «Ъ Северо-Запад» подробно рассказывал.

Владимир Романов, как сообщил «Ъ Северо-Запад» его адвокат, имеет диагноз «острое шизотипическое расстройство» и категорию «Д», которая означает абсолютную негодность к службе. «В правовом плане будем доказывать именно невозможность по состоянию здоровья служить по контракту. Группа "Эндогенные психозы" в расписании болезней военной службе не сильно способствует»,— указал он.

Родион Гвоздодеров называет себя «поэтом-песенником, рэпером, музыкантом, святорусом, писателем, эмо, собакой-поводырем в Царствие Небесное». Он является автором таких треков, как «Baby Z», «Свошник», «Z-шизы», «В мою избу ломятся клоны ящеров» и еще нескольких сотен композиций. После недавних событий обратить внимание на ситуацию с исполнителем на своих ресурсах призвали Слава КПСС, Рич, Леша Омский, рэп-дуэт «НИТИФМ» и другие.

Андрей Кучеров