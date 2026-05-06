Четыре человека ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей. Об этом 6 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Дроны били по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Черемошное Белгородского округа БПЛА атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице №2 Белгорода им оказали помощь, лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия в городе Шебекино. Ранен мужчина, у него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, в том числе грудной клетки. Пострадавшего забрали в Шебекинскую ЦРБ. Туда также самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона в Шебекино 5 мая. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

«Ъ-Черноземье» писал, что 5 мая в районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области атаке FPV-дрона подвергся работавший в поле трактор. От полученных ранений тракторист скончался на месте происшествия. Всего же за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Погибли два человека. Еще пятеро пострадали, в их числе 11-летний ребенок.

Денис Данилов