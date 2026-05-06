«Ростов» получил лицензию на новый сезон РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию, необходимую для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Решение было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза. «''Ростов'' менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон»,— говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали о финансовых трудностях «Ростова». Президент РПЛ Александр Алаев заявил «Спорт-Экспрессу», что клуб не будет признан банкротом, несмотря на «объективно непростую ситуацию».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 28 матчах. В заключительных турах текущего сезона команда на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» и на своем поле примет петербургский «Зенит».

Таисия Орлова