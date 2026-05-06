WP: Иран повредил более 200 военных объектов США на Ближнем Востоке

Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке. Американские власти открыто не признают реальный масштаб ущерба, пишет газета The Washington Post, проанализировавшая снимки со спутников.

В материале сообщается, что в результате ударов Ирана были поражены ангары, казармы, хранилища топлива, радары, оборудование ПВО. Из-за действий иранской армии США не могут полноценно использовать свои базы в регионе, отмечает издание.

В начале операции большую часть персонала перебросили на другие объекты, вне зоны досягаемости иранских ракет, пишет издание. Опрошенные газетой эксперты считают, что американские военные недооценили способности Ирана и не не адаптировались к защите от современных БПЛА.

Для написания материала Washington Post использовала снимки со спутников, обнародованные Ираном. Эксперты не обнаружили признаков редактирования снимков. Американские корпорации Vantor и Planet, специализирующиеся на спутниковых снимках, ограничили доступ к изображениям, сделанным во время американских ударов по Ирану, по требованию властей США.