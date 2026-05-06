В небе над Свердловской областью пролетел метеор

Вечером 5 мая жители нескольких городов Свердловской области наблюдали в небе яркий светящийся объект. Его удалось запечатлеть с помощью видеорегистраторов. Свидетелями явления стали жители Екатеринбурга, Ревды и Каменска-Уральского. Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев сообщил «Ъ-Урал», что это был метеороид.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Его масса, вероятно, составляла от одного до нескольких килограммов в зависимости от начальной скорости. Метеор попал в камеру проекта наблюдений за ночным небом Starvizor»,— рассказал Владилен Санакоев.

Господин Санакоев пояснил, что при входе в атмосферу Земли метеороид сжимает воздух перед собой, в результате чего тот нагревается до десятков тысяч градусов. Это приводит к свечению кислорода в сине-зеленой области спектра, которое и наблюдали очевидцы в небе над регионом.

Полина Бабинцева

