FIFA дисквалифицировала Престианни на два матча за оскорбление Винисиуса

Международная федерация футбола (FIFA) распространила дисквалификацию аргентинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Джанлуки Престианни на два матча под своей эгидой. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис в социальной сети X.

Если полузащитник получит вызов в сборную Аргентины на чемпионат мира, он может пропустить два матча группового этапа. 17 июня национальная команда сыграет с алжирцами, 22 июня — с австрийцами.

17 февраля матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Бенфикой» был прерван почти на 10 минут. После гола Винисиуса Престианни прикрыл рот футболкой и оскорбил соперника. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) впоследствии отстранил полузащитника от участия в ответной встрече.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет UEFA квалифицировал действия Престианни как дискриминационные и отстранил игрока на шесть матчей (три — условно). Также UEFA обратился в FIFA с просьбой распространить санкции на другие мировые соревнования.

